Ünlü modacı Wolfgang Joop cinsel istismarı yücelten sözleri için özür diledi

Alman moda tasarımcısı Wolfgang Joop, sosyal medyada tepkiyle karşılanan sözlerinde mankenlerin cinsel istismarını yücelttiği için özür diledi.

Sozcu.com.tr

Joop!’un 76 yaşındaki kurucusu, cuma günü haber dergisi Der Spiegel’e verdiği röportajda Karl Lagerfeld 2019’da öldüğünde ağladığını, çünkü bu bir devrin sona erdiğini söyledi: “Bu dünya çok anlamsız ve soğuktu. Her şey satın alınabilir. Ajanslar zengin adamlara çok fazla para getirmeyen modellerin odalarının anahtarlarını verdi. Ve bir kız şikayet ederse, ona ‘Sensiz her zaman yapabiliriz’ deniyordu.”

Joop ile görüşen haberci bunun korkunç olduğunu söylediğinde, “Evet, ancak moda dünyası günah da olduğunda gerçekten güzel” diye yanıtladı.

Joop’un bu sözleri kadınlara yönelik tacizi yücelttiği yönünde suçlamalara neden oldu. Bir Twitter kullanıcısı, “Adam fuhuşu kutluyor” dedi. Diğer kullanıcılar ise “kadın düşmanı” gibi paylaşımlar yaptı.

SÜPERMARKETTE OTURMAK YERİNE ZENGİN ADAMLARLA İLETİŞİM KURDULAR

Joop, Bild gazetesine verdiği demeçte, durumu daha da kötüleştirdi: “Kızlar para kazanmak ve bunun bir parçası olmak istediler. Bu yüzden süpermarkette oturup beklemek zorunda kalmaktansa zengin adamlarla iletişim kurmak daha iyiydi. Orada bahsettiğim şeyler oldu. Bu olayları tasvip etmiyorum.”

Ancak, Pazar gecesi bir Facebook gönderisinde Joop, yanlış konuştuğunu söyledi:

“Moda dünyasındaki geçmiş zamanlara ilişkin yorumumda, 70’li ve 80’li yıllarda endüstrinin yolsuzluğuna ve uçarılığına dikkat çektim, bunun bir bileşeni ne yazık ki modellere saygısız ve kötü davranılmasıydı. Moda dünyasında günahla ilgili ifadem bağlam içinde yersizdi. Bunun için burada içtenlikle özür dilemek ve o dönemde ve bugün her türlü gücün ve şiddetin kötüye kullanılmasını şiddetle reddettiğimi vurgulamak istiyorum.”

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