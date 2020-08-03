Ünlü model güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı

Ünlü model İzmir’de güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları iddiaya göre, İzmir Çeşme’de bir kulübün güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Daria Kyryliuk, maruz kaldığı şiddeti gösteren fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı da yakın arkadaşı olduğunu söylediği Kyryliuk’un fotoğrafını “korkunçsunuz” notuyla paylaştı.

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan’da faaliyet gösteren turistik Momo Beach adlı eğlence mekanında güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.

Sebebi henüz belirlenemeyen olayda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darp edildi. Kyryliuk, sosyal medya hesabından olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

“SESSİZ KALMAK İSTEMİYORUM…”

Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına “Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı’nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Bu yaşananları görmezden gelmemeliyiz ve #kadınaşiddetidurdurmak için arkadaşlarımdan bir bu hikayeyi paylaşmalarını istiyorum” şeklinde not düştü.

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ

Şeyma Subaşı da Instagram hesabından Daria Kyryliuk’a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, “Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz” ifadelerini kullandı. (DHA)



