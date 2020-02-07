Ünlü model hastalığını ilk kez anlattı: Herkesten saklıyordum!

Instagram’da 1.3 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Yaslen Clemente, ortaokula gittiği yıllarda skolyoz teşhisi konduğunu söyledi. Sırtındaki eğrilik nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle sürekli alay ettiğini belirten Clemente, tedavisi için verilen korseyi de gizleyerek kullandığını anlattı.

Hastalığı nedeniyle çok güvensiz hissettiğini ifade eden Instagram modeli, “Her gün korse takmak zorundaydım. Onu gizleyebilmek için sürekli kapüşonlu eşofmanlar giyiyordum. Sıcak havalarda bayılacak gibi olsam da yine de üzerimden çıkarmıyordum. Yalnızca iki arkadaşım vardı” dedi.

Uygulanan tedavi sayesinde ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşan Clemente, öz güveninin yerine geldiğini ve sosyal medyayı aktif kullanmaya başladığını vurguladı.

Modellik kariyerine de Instagram’da bir bikini markasından gelen teklifle başladığını söyleyen Clemente, son dönemde paylaşım başına 500-800 dolar arası para kazandığını belirtti.

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