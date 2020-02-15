Ünlü modelden cinsellik tüyoları

İngiliz model, seks konusunda tekniğin kendisi için çok da önemli olmadığını belirterek, mühim olanının iletişim ve rıza olduğunu aktardı.

Elysia Downings, partnerin rızasını almanın ve cinsel fanteziler konusunda konuşmanın daha tatmin edici ve daha maceralı bir seks hayatı sağlayacağını söyledi.

Konu seks olduğunda her türlü fantezinin tercih olabileceğini aktaran Downings, “Bu her şeyi denemek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor, sadece istediğiniz şeyi deneyin” dedi.

Elysia Downings, Daily Star gazetesine daha önce verdiği bir röportajda, “Mastürbasyon yaparken zaman ayırın ve yeni şeyler deneyin” demişti.

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