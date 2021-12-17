Ünlü müzisyen: Tarihi geçmiş Biontech yapacaklardı, çıktım

Muhteşem Yüzyıl’ın müziklerini hazırlayan ünlü müzisyen Aytekin Ataş, “3. doz Biontech randevuma gittim. Son kullanma tarihi geçtiği için yaptırmadan çıktım” dedi.

Sozcu.com.tr

Müzisyen Aytekin Ataş sosyal medya hesabından çarpıcı bir mesaj yayınladı.

“Bugün 3. doz BioNTech randevuma gittim. Ama aşının son kullanma tarihi 9 Aralık’ta geçtiği için yaptırmadan çıktım. Hemşire diğer aşılara da baktı. Hepsi 9 Aralık’ta dolmuş. Bekleyenlerin kimisi “1 haftadan bir şey olmaz” dedi. Biz diyemedik, aşılanmadan çıktık.”

HATIRLATMA DOZU SÜRESİ, TARİHİ GEÇEN AŞILAR İÇİN İNDİRİLDİ İDDİASI

Sanatçı gönderdiği ikinci mesajda da şunları yazdı:

1) Madem elinizde Son Kullanma Tarihi geçen bunca aşı vardı, dünkü kararı 2 hafta önce alsaydınız da bu aşılar gönül rahatlığıyla uygulansaydı keşke.

2) Aşı karşıtlığı toplumda bu kadar yaygınlaşırken yapılacak iş midir bu?

3) Bununla ilgili bir açıklama yapıldı mı?

Ataş’ın bahsettiği karar önceki gün duyurulan hatırlatma dozu için belirlenen sürenin indirilmesi açıklamasıydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Aralık akşamı Covid aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini açıkladı.

Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini söylemişti.

MUHTEŞEM YÜZYIL VE BİRÇOK FİLMİN MÜZİĞİNİ HAZIRLADI

Adını ilk olarak ‘Fırtına’ dizisiyle duyurdu. Müzisyenlik yapmak için geldiği İstanbul’da önce Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü’nde çalıştı. İstanbul Üniversitesi‘nde drama eğitim aldı. Kalan Müzik için ‘Karadeniz’ albümü üzerine çalışırken kendisine gelen bir teklifle televizyona müzik yapmaya başladı. ‘Fırtına’ dizisinin ardından ‘Beynelmilel’le kendinden söz ettirdi. ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Düğün Dernek’ gibi popüler dizilerin ve filmlerin müziklerini hazırladı. ASCAP (Amerikan Eser Sahipleri ve Editörleri Birliği) tarafından düzenlenen El Premio ASCAP 2019 ödüllerinde 2018 yılı içerisinde ABD Latin pazarında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan 50 şarkı arasında “Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Jenerik Müziği)” eseriyle ödül aldı.

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