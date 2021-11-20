Ünlü oyuncu Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü oyuncu Kadir İnanır, Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan Kadir İnanır, Ortaca ilçesine gezmeye gitti. Yürüyüş yaparken bir anda rahatsızlanan İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yapılan kontrolde, ünlü oyuncunun beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi. DHA-İHA