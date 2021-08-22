Ünlü oyuncu Melissa Joan Hart aşı olduğu halde corona virüsüne yakalandı

Aşı olduğu halde COVID olan Melissa Joan Hart, Instagram’dan takipçilerine seslenerek onları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Genç Cadı Sabrina ile bir dönemin genç yıldızlarından Melissa Joan Hart, takipçileriyle COVID olduğunu paylaştı. Hart, iki doz aşı olduğunu ancak yine de virüse yakalandığını belirtirken, virüse karşı alınan önlemler konusunda daha katı ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yatağından Instagram yayınına başlayan oyuncu durumunu şu sözlerle ifade etti:

“Aşı oldum ve Covid oldum. Göğsümde bir ağırlık var. Nefes almakta zorlanıyorum. Sanırım çocuklarımdan kaptım. Diğerlerinin iyi olması için dua ediyorum. Bence ülke olarak biraz tembelleştik ve çocuklarımın okulda maske takmak zorunda olmamasına gerçekten çok kızgınım.”

Hart, gönderisiyle politik olmaya çalışmadığını, sadece sağlığıyla ilgili bir güncelleme paylaştığını söylüyor:

“Bunu hepinizle paylaşmak istedim. Bunu siyasi olmak ya da acımak için göndermiyorum, sadece yolculuğumu paylaşmak istiyorum. Bu, tartışmaya açık değil. ” yazdı.

Hart, 8 yaşındaki en küçük oğlu dahil herkesin her gün maske taktığını söylüyor:

“Sadece korkuyorum ve üzgünüm. Keşke daha iyisini yapsaydım, bu yüzden sizden daha iyisini yapmanızı istiyorum. Ailelerinizi koruyun. Çocuklarınızı koruyun.”

Hart, herkese pandeminin “henüz bitmediğini” hatırlattı.

“Öyle olmasını umuyordum ama öyle değil, bu yüzden dikkatli olun ve güvende kalın” dedi.

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