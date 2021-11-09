Ünlü oyuncudan cinsel ilişki itirafı

Will Smith, Jada Pinkett Smith ile çıkmaya başladıklarında 4 ay boyunca her gün birkaç kez içki içip seks yaptıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

Will Smith, Jada Pinkett Smith ile olan ilişkisinin başlangıcını kendi adını taşıyan anılarında ve Oprah Winfrey’e verdiği bir röportajda detaylandırdı.

Smith, salı günü yayınlanacak olan anılarında, “Dört ay boyunca her gün içtik ve her gün birçok kez seks yaptık” diyor. Smith, Cuma günü yayınlanan Winfrey’in Apple TV+ programı “The Oprah Conversation”ın yeni bölümünde kitabından bölümleri tartıştı.

“Kral Richard” oyuncusu, Aralık 1997’den beri evli olduğu Pinkett Smith ile olan dinamiği hakkında samimi bir şekilde konuştu.

Smith, Winfrey’e Pinkett Smith ile olan ilişkisinin başlangıcından “O ilk günler muhteşemdi. Neden devam edebildiğimizin ve neden hala birlikte olduğumuzun merkezi, hayatı boğmak değil. Sorunların üstesinden gelme yeteneği gibi.”

Smith şunları ekledi: “Jada ile yaptığım mutlu ve verimli sohbeti ve kurduğum bağlantıyı başka kimseyle yaşamadım.”

ŞİDDETSİZLİK ANLAŞMASI

Başka bir bölümde de Pinkett Smith ve Smith, seslerini asla yükseltmemeye veya birbirlerine şiddet uygulamamaya yemin ettikleri ilişkilerindeki en önemli andan bahsettiler.

Smith, evlenmeden önce bir ev partisinde, Pinkett Smith’in konukların önünde küfretmesi ve “Will, kapa çeneni” dediğini ve ardından yaptıkları konuşmayı anlatıyor:

“Jada, anlaşma bu. Babamın annemin yüzüne yumruk attığını izlediğim bir evde büyüdüm. Benimle böyle konuşmak zorunda kalırsan birlikte olamayız. Etkileşimlerimizde küfür kullanmayacağız. Sesimizi yükseltmeyeceğiz. Şiddete başvurmayacağız. Ben, yapamam.’”

Smith, kendisi ile aynı fikirde değilse aktristi ayrılmakla tehdit ettiğini söyledi. Smith, çiftin hiçbir zaman seslerini yükseltmediğini ve iletişim kurslarına gittiklerini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir Jada Pinkett Smith cinsel hayatı ile ilgili konuştu, Will Smith hayranları kızdı İlginizi Çekebilir Will Smith’ten açık ilişki açıklaması: ‘Evlilik, hapishane gibi olmamalı’ İlginizi Çekebilir Jada Pinkett Smith’ten yeni imaj