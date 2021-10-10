Ünlü oyuncudan siyasete yeşil ışık

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Matthew McConaughey, siyasete girebileceğinin sinyalini verdi. McConaughey, Teksas valiliğine aday olabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

New York Times’ın Sway isimli podcastine katılan ve Kara Swisher’in sorularını ynaıtlayan Matthew McConaughey, siyasete girebileceğini söyledi.

Amerikan siyasetini “bozuk bir iş” diye nitelendiren McConaughey, “Eğer o pozisyonda işe yarar bir şey yapabileceğimi düşünürsem Teksas valisi olmak için aday olurum” dedi. Teksas doğumlu aktör sadece Cumhuriyetçi Greg Abbott’u görevinden almak için 2022’de aday olmayacağını söylerken, “Eğer seçilip bir fark yaratabileceğimi hissedersem aday olurum” yorumunu yaptı. Sıradan bir vatandaş olarak yardım kampanyaları ile daha büyük bir etkisi olabileceğini söyleyen McConaughey, Abbott’un aksine maske takılması zorunluluğunu desteklediğini ve kürtaj konusunda da onunla farklı açıdan baktığını dile getirdi.

Teksas’ta bir süre önce alınan kararla 6’ncı haftadan sonra kürtaj yasaklanmıştı.

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