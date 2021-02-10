Ünlü oyuncunun aracını çalanlar yakalandı

Arka Sokaklar dizisinde “Başkomiser Selin” karakterini canlandıran Oya Akar’ın evine geçtiğimiz ay giren hırsızlar, ünlü oyuncunun lüks aracının kontak anahtarını çaldı. Daha sonra Oya Akar’ın Mercedes GLA marka aracını alan hırsızlar, kaçarak izlerini kaybettirdi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı.

İKİ HIRSIZ YAKALANDI

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından belirlenen şüphelilerin izini sürerken, dün gece Pendik’te çalışma yapan ilçe ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında Mercedes GLA marka bir araca ait anahtar bulundu. Bunun üzerine Oto Hırsızlık Masası ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, aracın modelinin ünlü oyuncunun çalınan aracıyla eşleştiğini belirledi. Şüphelilerin sorgusu sonrasında, gidilen adreste Oya Akar’ın aracına ulaşıldı.

DİĞER ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Polis ekipleri Oya Akar’ın otomobilinin yanında şüphelilere ait bir otomobil daha tespit etti. Renault Clio marka araçta yapılan aramalarda, 9 ayrı plastik poşet içerisinde 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Mutlu Y.A.’nın 5, Ümit T.’nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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