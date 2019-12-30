Ünlü porno yıldızı her şeyi bırakıp yeni bir hayata yelken açtı

Instagram hesabında 1.2 milyon takipçisi olan porno film oyuncusu, Güneydoğu Asya’ya yaptığı seyahate ilişkin geçen ay ilk Youtube videosunu yayınladı.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı dolaştığını anlatan Sins, “Bir tür evsizim, farklı yerleri geziyorum, çünkü bu her zaman en çok yapmak istediğim şeydi. Ayrıca bir şeylerin arayışı içindeyim ama tam olarak neyi aradığımı bilmiyorum” dedi.

Noel’i Bali’de geçirmenin çok keyifli olduğunu aktaran Kissa Sins, “Bu yılki seyahatimde şimdiye kadar dört ay Bali’de, yaklaşık üç ay Meksika’da, iki ay California’da, bir ay Tonga’da, birkaç hafta da Maldivler, Bahamalar, Hawaii ve Sri Lanka’da kaldım. Şimdi de bir ay kadar Costa Rica’da kalacağım” ifadelerini kullandı.

Serbest dalış ve yoga eğitmenliği yaptığını söyleyen Sins, “Kendime ve dünyaya ilişkin çok şey öğrendim” dedi.

Eski hayatına dair fotoğraflara baktığında kendisini çok tuhaf hissettiğini belirten eski oyuncu, 2020’de de yolculuğuna devam edeceğini duyurdu.

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