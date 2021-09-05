Ünlü profesörden Covid-19 iddiası: İki hafta önceden bilgi gelmişti

Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Covid-19’un çıkış noktasıyla ilgili soru işaretlerini yanıtlamaya çalışırken dikkat çeken bir açıklama ABD’nin önde gelen bilim insanlarından geldi.

Sozcu.com.tr

ABD’nin saygın eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör Ian Lipkin bir açıklama yaparak gündeme bomba gibi düştü.

Corona virüsü salgınının bir laboratuvarda çıktığına dair iddiaların halen netlik kazanamadığı günlerde Lipkin, salgını Çin’in geliştirdiğini ima eden açıklamalar yaptı. Profesör Lipkin, “Pekin yönetiminin salgın konusundaki uyarı açıklamalarından iki hafta önce salgından haberim vardı” dedi.

Corona virüsü salgınından 15 Aralık 2019 yılında haberi olduğunu söyleyen Lipkin, “Bana salgın haberi Aralık ayının ortalarında geldi. Dünya Sağlık Örgütü, bu salgını yaklaşık 16 gün sonra kamuoyuna açıkladı” dedi. Yaklaşık 20 yıldır Çin’de çalışmalarını sürdüren Lipkin, “Hastalığı Hastalık Kontrol Merkezi’nde görevli arkadaşlarımla ve Çin ulusal hükümetiyle birlikte takip ettik. Çin’de birlikte araştırma yaptığım arkadaşım Lu Jiahai de erken uyarı sisteminin doğru çalışması durumunda bu salgını kontrol altına alabileceğimizi söylemişti” ifadesini kullandı.

KAYITLARA CORONA VİRÜSÜ OLARAK GEÇMEDİ

Lipkin’in açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İngiliz siyasetçi ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tom Tugendhat, “Wuhan’daki salgının nasıl çıktığına dair birçok soru işareti var. Bu salgının bir benzerinin tekrar yaşanmaması için bu soruların yanıtlarına ihtiyacımız var” dedi.

İngiliz Mail on Sunday gazetesi ise Çinli yetkililerin 2019 yılının Eylül ayının sonlarında bir hastanın Covid-19’dan öldüğünü fakat bunun corona virüsü olarak kayıtlara geçmediğini aktardı. Gazete, 14 Kasım ve 21 Kasım’da da corona virüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu.

ABD istihbaratının da o dönemde Çin’deki uydu görüntüleri ve açıklamalar dolayısıyla alarma geçtiği belirtildi. Washington’da küresel sağlık hukuku üzerine uzmanlaşan profesör Lawren Gostin de benzer açıklamalar yaptı. Los Angeles Times’a konuşan Gostin, ” Wuhan’da yaşayan bir arkadaşım bölgede bir corona virüsü salgınının olduğunu ve durumun ciddi olduğunu Aralık ayının ortasında söyledi” dedi.

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