Ünlü rap şarkıcısı Murda’ya uyuşturucu gözaltısı

Seslendirdiği şarkılarıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan (37) havalimanında gözaltına alındı.
‘Murda’ adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı M. Önder Doğan, seslendirdiği şarkılarla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla havalimanında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Hollandalı müzisyene, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılarak dün adliyeye sevk edildi. 37 yaşındaki Önder Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.