Ünlü şarkıcı Pete Doherty, gizlice evlendi

The Libertines solisti Pete Doherty, nişanlısı Katia de Vidas ile nişanlandıklarını açıkladıktan birkaç gün sonra gizli bir düğün töreniyle evlendi.

Sozcu.com.tr

Rock yıldızının temsilcisi, çiftin nişanlandığını doğrulamış ancak evlilikleriyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. Ancak Pete Dohert’nin kardeşi sosyal medyada paylaşım yapınca gerçek ortaya çıktı.

Doherty’nin kız kardeşi Amy Jo Doherty, çiftin fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak tebrik etti.

Çiftin nişanlandığını da hayranları fark etmişti. Katia de Vidas’ın parmağındaki yüzük, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Doherty ve Vidas birkaç yıldır birlikteler ve şu anda Fransa’da birlikte yaşıyorlar.

İlk olarak 2005 yılında, Vidas’ın 31. doğum günü partisinde bir araya geldiler. Ardından Pete Doherty gerçekten aşkı bulduğunu söyleyerek ilişkilerini itiraf etti. Ancak Pete Doherty, Arizona’da bir rehabilitasyon programını tamamlayamadığı için ilişkileri pek de kolay ilerlemedi.

2007’de nişanlanan çift, anlaşamadıkları için ayrıldılar. Uç davranışlarıyla tanınan Doherty, bu ayrılıktan sonra Vidas’ın boya kalemlerini ve kendi kanını kullanarak bir resim bile yaptı.

Doherty geçtiğimiz günlerde nişanlandığını itiraf etmişti ancak çiftin gizlice evlendiği de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, bu süreçte iki buçuk yıldır eroinden uzak durmayı da başardı.

İlginizi Çekebilir Özgürlüğü için gün sayan Britney Spears’tan çıplak paylaşım İlginizi Çekebilir Sofia Vergara kahve çekirdekleriyle çıplak poz verdi İlginizi Çekebilir Disney ve Scarlett Johansson arasındaki savaş nihayet bitti