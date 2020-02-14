Ünlü şarkıcı Sıla, hayranlarını korkuttu!

Şarkıcı Sıla, sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Dipçik gibiyken bir anda yığıldım” ifadelerini kullandı.

Sıla, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Dipçik gibiyken bir anda yığıldım.

* Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı.

* Bu beni hastalığımdan daha da üzdü.

* Akşamüstüne kadar bekledik, bi gayret ayaklanırım diye ama nafile…

* Affınıza sığınıyorum.

* Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız.

* Her daim sıhhatle…