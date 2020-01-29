Ünlü şarkıcının sevgilisi kendini kaybetti! Fotoğrafçıyla yumruk yumruğa kavga

Yazan:
Alaturka Online
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İngiltere’de dün Ulusal Televizyon Ödülleri töreni başkent Londra’da düzenlenirken, gecenin sonuna Little Mix grubu üyesi Jesy Nelson’ın sevgilisi Chris Hughes damga vurdu.

Daily Star’ın haberine göre tören çıkışında bir fotoğrafçıyla tartışmaya başlayan Hughes, kısa süre içinde kavgaya tutuştu. İkili birbirlerine yumruklar savururken, kavgayı Hughhes’un menajeri araya girerek sonlandırdı.

Hughes, kendisini otomobilde bekleyen Nelson’la birlikte olay yerinden ayrılırken, kavganın çıkış sebebi ise öğrenilemedi.

Nelson kavganın bitmesini araçta bekledi.

28 yaşındaki şarkıcı Nelson, gecede BBC’de yayınlanan belgeseliyle ödül kazandı.

Hughes, İngiltere’de yayınlanan Love Island programıyla üne kavuşmuştu.

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