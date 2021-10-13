Ünlü şirketin CEO’su 58 yaşında öldü

ABD merkezli oyuncak şirketi Hasbro’nun CEO’su Brian Goldner 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

Dünyanın en bilinen oyuncak üreticilerinden biri olan Hasbro’yu yöneten Brian Goldner’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Şirketin oyuncak üretiminden sinema ve eğlence sektörüne yönelmesinde pay sahibi olarak bilinen Goldner hakkında yapılan açıklamada, “Goldner sağlık sorunları nedeniyle izne ayrılmıştı” denildi.



Hasbro, 2014 yılından beri prostat kanseriyle mücadele eden Goldner’ın ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Hasbro yönetim kurulu üyesi ve şirketin geçici CEO’su Rich Stoddart, “Hasbro ailesi olarak eşine, kızına ve bütün ailesine en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

58 yaşındaki Goldner, kariyerine Bandai America isimli oyuncak şirketiyle başlarken, Power Rangers oyuncak serisinin arkasındaki isimlerden biri oldu. 2000 yılında Hasbro’ya katılan ve 2008 yılında CEO olan Goldner, şirketi Hollywood ile yakınlaştırdı. Transformers ve G.I. Joe gibi ürünlerini beyaz perdeye aktaran Goldner, Walt Disney’in karakterlerini ve aynı zamanda Marvel ve Star Wars serilerinin de ürünleri üretmeyi başardı.