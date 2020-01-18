Ünlü sunucuya sahte hesap şoku! Gerçeği hayranları ortaya çıkardı

Yazan:
Alaturka Online
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İngiltere’nin köklü takımlarından Leeds United’ın televizyon kanalında sunuculuk yapan Emma Louise Jones, akıllı telefonlardaki çöpçatanlık uygulamalarının kurbanı oldu.

Emma Louise Jones.

Ünlü sunucunun fotoğraflarını Tinder’daki sahte profilde gören bir hayranı, Jones’a ekran görüntüsünü yollayarak durumu bildirdi.

Sunucunun fotoğrafının kullanıldığı sahte profil.

Profili inceleyen Jones, fotoğrafları kullanan kişinin kendisini Charlie olarak tanıttığını, 40 yaşında ve dört çocuk sahibi olduğunu ve temizlik işleriyle uğraştığını yazdığını gördü.

Emma Louise Jones.

Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Jones, profili şikayet ederken, söz konusu durumu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Jones’un paylaşımını görenler ise durumla eğlenmekten geri kalmadı.

Emma Louise Jones.

Jones’u etiketleyerek mesajlar gönderen kullanıcılar, “Tinder’da gezinmeyi bırak, dört çocuk kendi kendini doyuramaz” ve “Vay canına dört çocuk doğurmuş olmana rağmen inanılmaz görünüyorsun” ifadelerini kullandı.

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