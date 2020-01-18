Ünlü sunucuya sahte hesap şoku! Gerçeği hayranları ortaya çıkardı

İngiltere’nin köklü takımlarından Leeds United’ın televizyon kanalında sunuculuk yapan Emma Louise Jones, akıllı telefonlardaki çöpçatanlık uygulamalarının kurbanı oldu.

Ünlü sunucunun fotoğraflarını Tinder’daki sahte profilde gören bir hayranı, Jones’a ekran görüntüsünü yollayarak durumu bildirdi.

Profili inceleyen Jones, fotoğrafları kullanan kişinin kendisini Charlie olarak tanıttığını, 40 yaşında ve dört çocuk sahibi olduğunu ve temizlik işleriyle uğraştığını yazdığını gördü.

Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Jones, profili şikayet ederken, söz konusu durumu kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Jones’un paylaşımını görenler ise durumla eğlenmekten geri kalmadı.

Jones’u etiketleyerek mesajlar gönderen kullanıcılar, “Tinder’da gezinmeyi bırak, dört çocuk kendi kendini doyuramaz” ve “Vay canına dört çocuk doğurmuş olmana rağmen inanılmaz görünüyorsun” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Ünlü sunucu gece kulübüne savaş açtı: Erkek gibisin deyip almadılar! İLGİLİ HABER Canlı yayında taciz! Genç sunucu neye uğradığını şaşırdı İLGİLİ HABER Genç sunucunun kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı İLGİLİ HABER Ünlü sunucunun evine polis baskını! Elleri kanlar içinde yakalandı