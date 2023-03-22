Ünlü teknik adamdan Dries Mertens açıklaması: Transfer edecektik

Sezona yeni bir kadro yapılanması ve Teknik Direktör Okan Buruk ile başlayan Galatasaray, önemli yıldızları transfer etti.

Sarı – kırmızılılar, Arsenal’den Lucas Torreira, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Juan Mata, Norwich City’den kiralık Milot Ricahica ve PSG’den kiralık Mauro Icardi, Porto’dan Sergio Oliveira gibi yıldızları kadroya kattı.

Devre arasında da yıldız transferinde devam eden Galatasaray, Roma’dan Nicolo Zaniolo ve Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ı transfer etti.

MERTENS TAKIMIN BEYNİ OLDU

Lucas Torreira ile birlikte aynı gün ve aynı uçakla Türkiye’ye gelen Dries Mertens, İtalya Serie A’da uzun yıllar Napoli formasıyla mücadele etti.

Belçikalı oyuncunun gelişi yaşından dolayı tartışmaları da beraberinde getirmişti. 2022 Dünya Kupası’nda da Belçika formasıyla mücadele eden tecrübeli yıldız, Süper Lig’de gösterdiği performansla takımın yıldızları arasına girdi.

MERTENS YOKKEN GALATASARAY ZORLANIYOR

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 20 maçta beş kez gol atan ve iki kez de asist yapan yıldız oyuncu, Türkiye Kupası’nda görev yaptığı iki maçta da bir gol ve bir asist ile oynadı.

Yıldız oyuncu, deprem nedeniyle lige verilen arada bir sakatlık yaşadı, Belçikalı oyuncu Galatasaray’ın sahasında Kasımpaşa ve deplasmanda Konyaspor ile oynadığı maçlarda görev alamadı.

Sarı – kırmızılılar sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etmesine rağmen hücumda çok zorlandı. Konyaspor deplasmanında ise 1-0 öne geçilmesine rağmen 2-1’lik yenilgi alındı. Mertens’in yokluğunda Mauro Icardi’nin de verimi azaldı.

Yıldız futbolcunun milli maçların ardından oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması bekleniyor.

ÜNLÜ TEKNİK ADAMDAN MERTENS İTİRAFI

Son olarak geçen sezon Samsunspor’da görev yapan ünlü teknik adam Fuat Çapa, Radyospor’da Gazeteci Salim Manav’a açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar Belçika’da antrenörlük yapan Çapa, tecrübeli yıldız ile ilgili olarak; “Galatasaray’ın Mertens’i transfer ettiği dönemde de konuşmuştuk. O dönemde Mertens’in Galatasaray’ın yeni yıldızı olacağını söylemiştim.

Nitekim de öyle oldu; Mertens’in oynamadığı maçlarda Galatasaray hücum bölgesinde sorunlar yaşadı. 2011 yılında Gençlerbirliği’nde çalışırken Mertens’i transfer edecektik o dönem scout ekibi oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi ve oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Sonrasında Mertens, PSV’de oynadı ve ardından da Napoli’ye transfer yaptı. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim” ifadelerini kullandı.

ÇAPA’DAN ESKİŞEHİRSPOR SÖZLERİ

Tecrübeli teknik adam, “Eskişehirspor’dan teklif aldınız mı?” şeklinde gelen soruya ise; “Eskişehirspor benim kalbimin çok ayrı bir yerinde. Bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum.

Şu anda haftanın birkaç günü TRT Spor’da yorumcu olarak görev alıyorum. Yapmış olduğum bazı sözleşmeler var. Bundan dolayı şu aşamada Eskişehirspor’da görev almıyorum. Zaman zaman birlikte çalıştım ve halen yönetimde yer alan arkadaşlarımızla istişare yapıyoruz.

Umarım Eskişehirspor layık oldu Süper Lig’e geri döner” şeklinde yanıt verdi.