Ünlü televizyon yıldızı Shannon Beador’dan kötü haber: Hepimiz coronaya yakalandık

ABD’de yayınlanan ‘Real Housewives of Orange County’ (Orange County’nin Gerçek Ev Hanımları) şovuyla üne kavuşan Shannon Beador, sosyal medyadan flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Corona virüsünün merkezi haline gelen ülkede salgından kaçamayan 53 yaşındaki Beador, üç kızıyla birlikte hastalığa yakalandıklarını açıkladı.

Instagram hesabından 18 yaşındaki kızı Sophie ve 14 yaşındaki ikizleri Stella ve Adeline ile olan bir fotoğraflarını paylaşan Beador, “Bugün yapılan testlerde corona virüsü sonuçlarımız dördüncü kez pozitif çıktı. Kızlar ve ben aynı evde ancak farklı odalarda karantinadayız” dedi

Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Beador, “Hastalık boyunca bize sabırla yol gösteren tüm sağlıkçılara teşekkür ediyorum. Bu durumdan etkilenen herkese dualarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Beador’un yaşadığı Orange County, California’da salgının hızla artış gösterdiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.