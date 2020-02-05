O,,, TÜRK EDEBİYATININ ÜNLÜ YAZARLARINDAN… "AŞK ARTIK BURADA OTURMUYOR",,, "ARZU SAPAĞINDA İNECEK VAR" GİBİ KİTAPLARIYLA BİRKAÇ KUŞAĞI BİRDEN ETKİLEDİ… NAZLI ERAY'IN BAŞI BUGÜNLERDE BİR YANKESİCİLİK OLAYIYLA DERTTE… KAFEDE ÇANTASINI KAPTIRDI… BAKIN USTA EDEBİYATÇI, BAŞINA GELENLERİ ROMANTİK GERİLİM TADINDA NASIL ANLATTI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
Facebook Hesabı: https://facebook.com/showanahaber
Twitter Hesabı: https://twitter.com/showanahaber #ShowAnaHaber
#ShowHaber
#ShowTV
Anasayfa Alaturka TV Ünlü yazarın çantasını çalıp kaçtı!