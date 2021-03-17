Ünlüler, Formula 1 pistinde su dolu kovalarla 6 kilometre yürüyüp Afrika insanıyla empati kuracak

İSTANBUL (AA) – GÜÇ GÖNEL SAĞIROĞLU – 22 Mart Dünya Su Günü'nde düzenlenecek "Empati Yürüyüşü"ne katılacak ünlü isimler, bir Afrika insanının temiz suya erişmek için ortalama 6 kilometre yol katetmesiyle empati kurmak amacıyla Formula 1 pistinde ellerinde su dolu kovalarla 6 kilometre yürümeye çalışacak.

Afrika kıtasında hayırseverlerin destekleriyle açlık ve susuzlukla mücadele eden, yerleşim birimlerinde su kuyuları açan ve akıllı köyler kuran Idea Universal Derneği, 22 Mart Dünya Su Günü için dünyaya örnek olacak bir organizasyonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'daki Formula 1 pistinde gerçekleştirilecek organizasyonda, televizyondan sosyal medyaya kadar farklı alanlardan ünlü isimler ve derneğin gönüllüleri, her gün suya erişmek için ortalama 6 kilometre yürümek zorunda kalan Afrika insanları gibi ellerinde su dolu kovalarla aynı mesafeyi yürüyecek.

– "Kirli su, savaşlardan daha fazla can alıyor"

Organizasyonun ayrıntılarını AA muhabiriyle paylaşan Idea Universal Derneği'nin Kurucusu ve Yöneticisi Hayri Dağlı, yeryüzünde kirli suyun tüm şiddet ve savaşlardan daha fazla can aldığını söyledi.

22 Mart Dünya Su gününde bu gerçeğe dikkati çekmek için hayata geçirecekleri organizasyonun Türkiye'de bir ilk olacağını belirten Dağlı, etkinliklerine "Empati Yürüyüşü" adını verdiklerini anlattı.

Empati Yürüyüşü'ne derneğin Türkiye'deki gönüllüleri, ünlüler ve sosyal medya fenomenlerinin katılacağını aktaran Dağlı, "Hep birlikte elimizde kovalarla Formula 1 Pisti'nin 6 kilometrelik alanında bir Empati Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Amaç 6 kilometreyi bitirmek değil, amaç dünyadaki 1 milyar insanı daha yakından anlamak. Bir günlük, bir saatlik de olsa onlarla empati kurmak ve dünyaya 'Su krizi için harekete geçin.' demek." ifadelerini kullandı.

– "İstanbul'dan dünyaya küresel bir mesaj vereceğiz"

Hayri Dağlı, su krizinin aslında çözülebilir bir problem olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti:

"120 liralık bir destekle bir kişinin hayatını dönüştürebiliyoruz, kalıcı su sağlayabiliyoruz. Herkes küçük bir destekle su krizinin çözümüne küçük de olsa katkıda bulunabilir, bunun parçası olabilir. Formula 1 Pisti'ndeki yürüyüşte de bunu vurgulayacağız. Birçok ünlü aramıza katılıyor. O pistte hep birlikte doğru projelerle su krizine dikkati çekelim, ülkemizdeki su krizine de dikkati çekelim istiyoruz. Ülkemiz de su zengini bir ülke değil aksine su krizini her geçen gün daha yakından hissetmeye başlayan bir ülke. Dolayısıyla artık hepimize düşen bir sorumluluk var. Bunun için harekete geçmeliyiz, önlemler almalıyız."

Ece Uslu, Zeynep Casalini, Dilara Koçak, Dinçer Güner gibi isimlerin yürüyüşe katılacağını onayladığını ve listenin her geçen gün arttığını vurgulayan Dağlı, son güne gelindiğinde sayının daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Hayri Dağlı, bu yıl ilkini düzenleyecekleri organizasyonu her yıl yapmayı istediklerini belirterek, "İstanbul'dan Türkiye'den dünyaya 'Harekete geçin' mesajı vermek istiyoruz. Bu yürüyüşle Birleşmiş Milletler'e, devletlere çağrı yapacağız. İstanbul'dan küresel bir mesaj vereceğiz." dedi.