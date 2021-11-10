Ünlülerden 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu. Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor…

İşte ünlü isimlerin 10 Kasım’a dair hisleri:

Tarkan: Hatırlamalı, sevgiyle anmalı, unutmamalı…

Türkan Şoray: Ulu Önder Atatürk. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacak. Gün geçtikçe, hayranlıkla sevgiyle, özlemle…

Cem Yılmaz: Yüreğimizde yaşıyor… Büyük Atatürk.

Mert Fırat: “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu’nu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye’nin Ata’sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.” Winston Churchill, İngiltere Başbakanı.

Yonca Lodi: Cennet nasıl bir yer bilmiyorum ama, sizi hep böyle uçsuz bucaksız bir yerdeymişsiniz gibi hayal ediyorum. Sizi özlemek bizim için alışkanlık. Sizi özleyerek doğduk hayata, sizi özleyerek büyüdük, sizi özleyerek sizi öğrendik, vatanı sevmenin sizi sevmek olduğunu hep sizi özleyerek bildik. Bu vatanın her yerinde, her doğan Türk çocuğunun kalbinde, geçmişte, gelecekte hep siz varsınız ve var olmaya da devam edeceksiniz Atam. Biz evlatlarınız, ara sıra ışığı kaybetsek de el yordamıyla bile yolumuzu bulup, yine sizin izinizde olacağız. Biz ve bizden sonrakiler sonsuz mirasınızı omuzlarda taşımaya devam edecektir.

O yüce ruhunuz şad olsun…





Pelin Öztekin: Saygı, minnet ve özlemle Atam.

Ajda Pekkan: Sonsuza dek, saygı ve minnet ile.

Alp Kırşan: Saygı, sevgi, özlemle anıyoruz, seni çok seviyoruz.

Zafer Algöz: 15 yıllık Cumhurbaşkanlığı süresince 100 yıllık büyük reformları gercekleştiren başka bir lider dünyada yok. Minnettarız paşam.

Tuvana Turkay: Atam.. Sonsuz sevgi, saygı ve minnet ile…

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