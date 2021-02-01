UNRWA: Asılsız haberler yayarak Ajansın faaliyetine son vermek isteyen çevreler var

GAZZE (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Mathias Shamali, yanıltıcı haberler yaymak suretiyle ajansın faaliyetine son vermek isteyen "düşman çevreler" olduğunu söyledi.

Shamali, Gazze'deki UNRWA ofisinde Ajansın karşı karşıya kaldığı provokatif eylemler ve mali krizle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bazı ülkelerin ya da Siyonist kuruluşların Ajansın faaliyetine son vermeye çalıştığını belirten Shamali, bu düşman çevrelerin UNRWA hakkında asılsız haberler yaydığını ya da var olan gerçekleri bağlamından kopararak sunduğunu kaydetti.

UNRWA'nın okullarda şiddeti desteklediğine dair provokatif faaliyetler olduğuna değinen Shamali, "Mart 2020'den bu yana uzaktan eğitime destek için öğretmenler internette eğitici sayfalar açtılar. Bunların çok az bir kısmında Birleşmiş Milletlerin (BM) ilkelerine uyulmadı. Bu da bize karşı provokasyon olarak kullanıldı." dedi.

Ajansa ev sahipliği yapan ülkelerdeki okullarda okutulan Filistin müfredatına saygı duyduğunu ifade eden Shamali, bu müfredattan herhangi bir kısmını çıkarmaya karşı olduklarını belirtti.

– Ajansın içinde bulunduğu ekonomik kriz

UNRWA'nın bütçesinden Gazze'ye 200 milyon dolar tahsis edildiğini kaydeden Shamali, "UNRWA yönetiminin, eğitim, sağlık, gıda ve nakdi yardımlar alanında yapılan planlamaların yüzde 90'ının uygulanmasını talep ettiğini, ancak bunların yerine getirilmesi durumunda Gazze'ye ayrılan bütçede 20 milyon dolarlık açık oluşacağını" dile getirdi.

Gazze'deki mültecilerin sayısının her gün arttığına işaret eden Shamali, bunun da hizmetlerde artışı gerekli kıldığını vurguladı ve bağışçı ülkeleri gerekli finansmanı sağlamaya çağırdı.

Gazze bütçesindeki açık nedeniyle sunulan hizmetlerde herhangi bir artışa gidilemeyeceğini aktaran Shamali, Gazze'de halihazırda 500 boş kadro olduğunu ve bunun ilerleyen dönemde artabileceğini söyledi.

– ABD'den gelen olumlu sinyal

Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminin, Filistinlilere yardım programlarını yeniden başlatma niyetini açıklamasıyla ilgili de konuşan Shamali, "ABD'den olumlu işaretler geliyor. Kopmuş olan ilişkiler belki yeniden kurulur ama bu ne zaman olur ve ne kadar yardım yapılır bilmiyoruz." diye konuştu.

UNRWA'nın yaşadığı mali krizin sadece ABD'nin yardımlarını kesmesiyle değil diğer bazı bağışçı ülkelerin yardımlarını azaltmasıyla büyüdüğüne dikkati çeken Shamali, "Körfez ülkelerinden gelen bağışlar 2018'de 200 milyon dolardan 2020'de 50 milyon dolara düştü." dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, ajansın, 2021'de düzenli ve acil durum hizmetlerini finanse etmek için 1 milyar 356 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirtmişti.