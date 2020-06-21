UNRWA: “Lübnan'daki Filistinli mülteci kamplarında Kovid-19 vakaları görüldü”

BEYRUT (AA) – Lübnan'da Filistinli mülteci kamplarının bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) sağlık biriminden sorumlu Abdülhakim Şenaa, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili Filistinli mültecileri uyardı.

"Kovid-19, Lübnan'daki Filistinli mülteci kampları için artık bir tehdit değildir, çünkü bazı kamplarda görüldü." ifadelerini kullanan Şenaa, tüm mülteci kampları sakinlerine, kalabalık ortamlardan uzak durmalarının yanı sıra sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

UNRWA'nın Filistinli mültecilerin sağlığı için tüm imkanlarını seferber edeceğine işaret eden Şenaa, ayrıca Filistinlilerin yoğun yaşadığı güneydeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Helva Mülteci Kampı ile kuzeydeki Trablusşam kentinde bulunan Beddavi Mülteci Kampı'nda Lübnan Sağlık Bakanlığı görevlilerinin yarın PCR testleri çalışmalarında bulunacağını kaydetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının bin 587, yaşamını yitirenlerin sayısının ise 32'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Ülkede 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.