Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi, eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Orhan BOZKURT

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eski rektörü Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla Milas’ın ilçesinde yakalandı.

Ünsal hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun kişisel verilerini paylaşması, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 2019 yılında evlendiği Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi önceki rektörlerinden Prof. Dr. Ünsal Ban’a boşanma davası açmıştı. Taşkesenlioğlu, eşinden 50 milyon maddi 20 milyon da manevi tazminat talep etmişti.

Prof. Dr. Ünsal Ban, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, eşinin iftiralarla dolu bir dilekçe ile boşanma talebinde bulunduğunu öne sürerek, başına bir şey gelirse sorumlusunu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önceki başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu olacağını duyurmuştu.

Suç örgütü lideri Sedat Peker dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ünsal Ban için “Ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti‘nin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı” dedi.

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