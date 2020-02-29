Unutursak kalbimiz kurusun! Konya’da şehit isimlerini okurken gözyaşlarına boğuldu…

Süper Lig’in 24. haftasında oynanan Konyaspor – Kasımpaşa maçı öncesinde İdlib’deki kahraman şehitlerimizin isimleri stat hoparlöründen tek tek anons edildi. Şehitlerimizin adını elindeki listeden güçlükle okuyan stat çalışanı gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar Konyaspor Kulübü’nün twitter hesabından paylaşıldı ve binlerce etkileşim aldı.
Sözleri boğazına düğümlenen ve konuşmakta güçlük çeken anonsçu, şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Şehitlerin isimlerinin okunmasına taraftarlar, “Burada” diye karşılık verdi.
Karşılaşma öncesi stada gelen binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.
Unutursak kalbimiz kurusun! pic.twitter.com/GEjDKusGiK
— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 29, 2020