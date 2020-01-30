Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında ve nereli?

Pis Yedili isimli gençlik dizisinde Can karakteriyle tanıdığımız Uraz Kaygılaroğlu’nun hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgileri sayfamızdan görebilirsiniz. Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte oyuncu hakkındaki tüm detaylar.

Son olarak “Karakomik Filmler” ve “Eltilerin Savaşı” isimli sinema filmlerinde yer alan ayrıca Seferin Kızı isimli dizide Gediz rolünü üstlenen ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun biyografisini sayfamızda sizler için derledik. İşte Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? sorularının yanıtları.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 Balıkesir doğumlu Türk dizi oyuncusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Show TV’de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv’de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır. TRT 1’de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D’de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1’de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

Türkiye’de ve Azerbaycan’da popüler olan “Baba Candır ” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT1’de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV’de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. Şu anda Star TV’ de yayınlanan Sefirin Kızı’ dizisinde Gediz rolünü oynamaktadır. Haziran 2014 yılında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019 yılında boşandılar.

OYNADIĞI FİLMLER

Eltilerin Savaşı (2020)

Karakomik Filmler (2019) – Ethem

Çakallarla Dans 5 (2018) – Kuzen Volki (Sinan)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017) – Selim

Bamsı Beyrek (2016) – Bamsı beyrek

Dönerse Senindir (2016) – Kurt

Nerde Kalmıştık (2009) (kısa film)

Ejder Kapanı (2009)

Mezuniyet (2009)



OYNADIĞI DİZİLER

Sefirin Kızı (2019-) – Gediz

Aynen Aynen (2019) – Emir

Ege’nin Hamsisi (2018) – Deniz Çınar

Masum Değiliz (2018) – Mert

Klavye Delikanlı’ları (2017) – Volkan (Kuzen Volki)

Baba Candır (2015-2017) – Haluk Güney

Yedi Güzel Adam (2014) – Adil Erdem Bayazıt

Eski Hikâye (2013) – Ömer

Harem (2012) – Feminen Ağa

Pis Yedili (2011-2013) – Canburger

Es Es (2009-2010) – Fethi

Canını Sevdiğiminin İstanbul’u (2009) – Ferhat

Milyonda Bir (2008) – Berke