Uraz Kaygılaroğlu ve Mehtap Akgül aşka yelken açtı

Son dönemlerin dikkat çeken oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı. Kaygularoğlu, 5 yıldır evli olduğu Melis İşten ile 6 ay önce boşanmıştı.

Sefirin Kızı’nda rol alan ve son dönemlerin dikkat çeken ismi olan Uraz Uraz Kaygılaroğlu, gönlünü fenomen Mehtap Algül’e kaptırdı. Çiftin samimiyeti Ezhel’in “Shawty bana baksan” şarkısı ile ortaya çıktı. Mehtap Algül, söz konusu şarkıyı paylaşınca Kaygılaroğlu, “Shawty benimle misin bu akşam?” karşılığını verdi.

İkilinin birbirlerini sosyal medyada takip etmemesi de dikkat çekti.

Öte yandan Mehtap Algül ile Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’in benzerliği ise göze çarptı. Kaygılaroğlu, eski eşi İşiten ile evlilikleri boyunca birlikte çektirdikleri fotoğrafları da Instagram hesabından silmedi. Çiftin bu evlilikten bir kızları olmuştu.