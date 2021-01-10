Ürdün Dışişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşıyla bölgesel konuları görüştü

AMMAN (AA) – Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bölgesel krizleri ve siyasi çözüm yollarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Safedi, ülkesine resmi ziyarette bulunan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile Filistin meselesi, Suriye ve Libya'daki krizlerle bölgesel gelişmeleri görüştü.

Safedi, düzenlediği basın toplantısında, İtalyan mevkidaşı ile iki ülke arasında 2021-2023 yılları için yeni bir iş birliği programının imzalanmasını görüştüğünü ve İtalya'nın Ürdün'deki kalkınma projelerine 235 milyon dolar destek sağlayacağını belirtti.

Filistin meselesinde iki devletli çözüm için siyasi bir ufuk oluşturabilecek müzakerelere geri dönülmesi için neler yapılabileceğini ele aldıklarını kaydeden Safedi, İtalya'nın çözümü destekleyen tutumundan övgüyle söz etti.

Safedi ayrıca, Suriye ve Libya krizlerinin çözümü için gösterilen çabaların desteklenmesi konusunda İtalyan mevkidaşıyla hemfikir olduklarını ifade etti

İki ülke yetkilileri en son Nisan 2019'da, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın başkent Amman'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı kabulünde bir araya gelmişti.