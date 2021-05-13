Ürdün Filistin'e tıbbi yardım yolladı

AMMAN (AA) – Ürdün, Filistin'e tırlarla acil tıbbi yardım kafilesi gönderdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne tırlarla acil tıbbi yardım kafilesi düzenlenmesi talimatı verdi.

Haşimi Hayır Kurumu ve ordunun işbirliğiyle hazırlanan yardım kafilesi, Ürdün Başbakan Yardımcısı Tevfik Kırışan'ın katılımıyla Filistin'e uğurlandı.

Kırışan, yaptığı açıklamada Batı Şeria ve Gazze'dekilere destek için ilaç firmasından 1,6 milyon dinar (2,25 milyon dolar) değerinde tıbbi yardım hazırlandığını ve yola çıktığını belirtti.

Yetkili, ilerleyen günlerde yeni kafileler de hazırlanacağını, Batı Şeria ve Gazze'ye kara yoluyla ulaştırılacağını ekledi.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.