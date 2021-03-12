Ürdün, Irak ve Yemen'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 55, Irak'ta 25, Yemen'de ise 12 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 55 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 7 bin 705 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 584 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 224'e, vaka sayısının 464 bin 856'ya yükseldiği, 385 bin 533 kişinin ise hastalığı atlattığı kaydedildi.

– Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında 25 kişi daha vefat etti, 4 bin 622 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 397 kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 696'ya, vaka sayısı 759 bin 264'e, iyileşenlerin sayısı 677 bin 472'ye yükseldi.

– Yemen

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 62 yeni vaka tespit edildiğini, 5 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 679'a, vaka sayısının 2 bin 729'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 469 olduğu ifade edildi.

Yemen'de İran destekli Husi milislerinin kontrolündeki bölgelerde ise ne kadar vaka ve can kaybı olduğu bilinmiyor.