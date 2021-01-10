Ürdün: İsrail, Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazılarını derhal durdurmalı

ÜRDÜN (AA) – Ürdün, İsrail'in uluslararası hukuka bağlı kalmasını ve Mescid-i Aksa'ya bağlı Burak Meydanı'ndaki kazı çalışmalarına derhal son vermesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, İsrail'in Kudüs'te kadim beldenin kimliğine dokunmayı durdurması ve doğallığında bir değişime gitmemesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te işgalci bir güç olarak bulunduğunu hatırlatan Fayiz, İsrail'in sorumluluklarına ve uluslararası hukuka bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Fayiz açıklamasında "Mescid-i Aksa ve çevresindeki tüm restore ve bakım çalışmaları yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisindedir" ifadelerine yer verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan Burak (Ağlama) Meydanı'nı Yahudileştirme projeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail, 1967'den bu yana Burak (Ağlama) Duvarı'nda kontrolü elinde bulunduruyor. Yahudiler, duvarın, Hazreti Süleyman'ın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis'ten kaldığına inanıyor. Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı İslami Vakıflar İdaresi ise Batı Duvarı olarak da adlandırılan ve Burak Meydanı'nı da içine alan mekanı İslami vakıf alanı olarak kabul ediyor.