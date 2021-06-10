Ürdün İsrail'in Kudüs'teki provokatif adımlarının sonuçları konusunda uyarıda bulundu

AMMAN (AA) – Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki provokatif adımları konusunda uyarıda bulunarak, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı önünde akşam namazı kılan Filistinlilere saldırıda bulunmasını kınadı.

"Bu adımlar, gerginliğin tırmanmasına ve şiddete neden oluyor." ifadesini kullanan Fayiz, aşırı sağcı İsraillilerin 15 Haziran'da yapılacak ve Kudüs'te gerginliğe neden olması beklenen "bayrak yürüyüşünün" sonuçları konusunda da uyarıda bulundu.

Fayiz, İsrail yönetiminden, Kudüs ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında bu tür adımları durdurmasını, kutsal şehrin tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermesini istedi.

İsrail polisi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı önünde akşam namazı kılan Filistinlilere coplarla saldırıda bulunmuştu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Şam Kapısı'ndaki olaylarda İsrail polisinin 10 kişiyi yaraladığı belirtilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

Ben-Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.