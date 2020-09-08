Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee'de bir araya geldi

AMMAN (AA) – Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransa'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Filistin meselesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konuları ele alındı.

Macron ve 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak ilgi alanına giren konularda koordinasyonu devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Görüşmede Filistin meselesinin yanı sıra Kovid-19'la mücadelenin ve bunun ekonomik ile insani yansımalarının ele alındığı belirtildi.

Kral 2. Abdullah görüşmede, Filistin meselesinin adil bir şekilde çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Ürdün Kralı, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta yaşanan patlamanın ardından Ürdün'ün Lübnan halkına yardım için uluslararası düzeyde koordinasyona devam ettiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmede, Kral 2. Abdullah'ın bölgede ve dünyada barışın korunması için sarf ettiği çabayı övdü.