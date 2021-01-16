Ürdün Kralı ile Abu Dabi Veliaht Prensi, bölgesel meseleleri görüştü

AMMAN (AA) – Ürdün Kralı 2. Abdullah, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile Filistin meselesi ve Körfez ülkeleri arasında varılan uzlaşıyı görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Bin Zayid ile bir araya geldi.

Açıklamada, tarafların görüşmede, Filistin meselesi ve Orta Doğu'da barışın tesisinin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konularda istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunu ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insani ve iktisadi yansımalarıyla mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmalara değinildi.

Kral 2. Abdullah görüşmede, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil bir sonuca kavuşturulmasının önemine işaret etti.

Ürdün Kralı ayrıca, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da gerçekleşen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında alınan ve Körfez bölgesinde iş birliği ve istikrarı güçlendirecek kararlardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.