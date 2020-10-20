Ürdün, Libya ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 414'e, Libya'da 746'ya, Bahreyn'de 304'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 35 kişinin virüse yakalandığı, 117 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 414'e, vakaların 40 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 528'e çıktığını bildirdi.

– Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte salgın nedeniyle 14 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 746'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 957 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 50 bin 906'ya ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 27 bin 832 olduğu kaydedildi.

– Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, 322 kişide virüs tespit edildi, 362 kişi de sağlığına kavuştu.

Böylece toplam can kaybı 304'e, vaka sayısı 78 bin 224'e, iyileşenlerin sayısı da 74 bin 683'e yükseldi.