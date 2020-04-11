Ürdün Meclisi Filistin Komisyonu: İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Ürdünlüler serbest bırakılsın

AMMAN (AA) – Ürdün Temsilciler Meclisindeki (alt kanat) Filistin Komisyonu, sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları kuruluşlarından, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ve Ürdünlü tutukluların serbest bırakılması için müdahalede bulunmasını istedi.

Komisyon Başkanı Milletvekili Yahya es-Suud yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukuk, uluslararası meşruiyet ve insan haklarının, tutukluların insani muamele görme hakkını teminat altına aldığını ifade etti.

"İsrail hapishanelerindeki tutukluların hayatlarından işgal (İsrail) yönetiminin sorumlu olduğunu" belirten Suud, hapishanelerdeki tutuklulara yönelik muamelelerin "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, semavi dinler ve insani değerlerle çeliştiğini" dile getirdi.

İsrail hapishanelerinin, tüm dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği bir zamanda en temel insani ihtiyaçları bile karşılayacak düzeyde olmadığını vurgulayan Suud, Filistin Komisyonunun, diplomatik kanallara başvurarak tutukluların serbest bırakılması için İsrail hükümetine baskı uygulayacağını aktardı.

İsrail hapishanelerinde 5 binin üzerinde Filistinlinin yanı sıra 22 ila 30 Ürdünlü tutuklu bulunuyor.