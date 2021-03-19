Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 74, Irak'ta 41 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 74 kişinin daha vefat ettiği, 7 bin 354 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 452 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 701'e, vaka sayısının da 521 bin 461'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının da 420 bin 452 olduğu ifade edildi.

– Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 258 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 237 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 13 bin 937'ye, vaka sayısının 784 bin 716'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 706 bin 904'e ulaştığı bildirildi.