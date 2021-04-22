Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 45, Irak'ta 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 97 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 794 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8 bin 474'e, vaka sayısının 697 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısının ise 658 bin 287'ye yükseldiği ifade edildi.

– Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 8 bin 450 yeni vaka tespit edildiği, 6 bin 872 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Salgında can kaybının 15 bin 128'e, vaka sayısının 1 milyon 10 bin 304'e yükseldiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 884 bin 181 oldu.