Ürdün'de Amman Yunus Emre Enstitüsü ile Mute Üniversitesi arasında işbirliği görüşmesi

EL-KERAK (AA) – Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Ürdün Mute Üniversitesi arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliği yapılması ele alındı.

Mute Üniversitesi Rektörü Arafat Avcan, Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu'nu üniversitenin Kerak ofisinde kabul etti.

Görüşmede, Avcan, YEE Müdürü Eroğlu'na 20 bin öğrencisi olan ve bünyesinde 16 fakülte bulunan Mute Üniversitesi'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

Eroğlu, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE ve Mute Üniversitesi arasında eğitim ve kültür alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını söyledi.

Üniversite bünyesinde açılması planlanan Türkoloji bölümüyle ilgili memnuniyetini dile getiren Eroğlu, YEE ve Mute Üniversitesi arasındaki işbirliğinin iki ülke halkları arasındaki iyi ilişkilere hizmet edeceğini dile getirdi.

Eroğlu ayrıca, Mute Üniversitesi'nin büyük bir üniversite olduğunu ve işbirliği yapılabilecek çok alan olduğuna dikkat çekerek, işbirliğinin kısa sürede yapılacağına inandığını kaydetti.