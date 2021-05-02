Ürdün'deki 3 vakada Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandı

AMMAN (AA) – Ürdün, ülkedeki 3 vakada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan varyantına rastlandığını duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Cumartesi günü tespit edilen Hindistan varyantlı 3 Kovid-19 vakasının sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

İki vakanın başkent Amman'da, birinin ülkenin kuzeyindeki Zerka kentinde olduğunu belirten Hevari, vakaların yurt dışına çıkmadıklarına dikkat çekti.

Bakan Hevari, varyantların yurt dışından gelmesi gerekmediğini, bunun kendine özgü bir çoğalma sonucu olduğunu kaydetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 871'e, vaka sayısının 712 bin 77'ye, iyileşenlerin sayısının da 685 bin 10'a ulaştığı kaydedilmişti.