Ürdün'den uluslararası topluma “İsrail'i durdurun” çağrısı

AMMAN (AA) – Ürdün, uluslararası topluma barışı baltalayan hukuksuz uygulamaları durdurması hedefiyle baskı yapmak için İsrail'e kesin tavır takınması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfulllah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Hımsa el-Bakia bölgesindeki Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınadı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını barışı baltalayan ve hukuksuz davranışlar olarak niteleyen Fayiz, uluslararası topluma baskı yapması konusunda kesin tavır takınması çağrısında bulundu.

Fayiz, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkım ve tehcirin yanı sıra topraklara el konulması, uluslararası hukuk ve insan hakları kurallarının ve Filistin topraklarında işgalci güç olarak duran İsrail'in yükümlülüklerinin açık bir ihlalidir. Topraklara ilhakla el konarak üzerinde konut inşa edilmesi, Filistinlilerin zorla tehcire maruz bırakılması şeklindeki İsrail'in yerleşim politikası tümüyle uluslararası hukuka ve başta 2334 numaralı karar olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşı ciddi bir muhalefettir"

– Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi evsiz kalmış, 6 bin koyun zarar görmüştü.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini evsiz bırakmıştı.