Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

AMMAN (AA) – Ürdünlüler, İsrail'in saldırıları ve ihlallerine maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma gösterilerine devam ediyor.

Ürdün'ün başkenti Amman, bazı partilerin ve sendikaların çağrısıyla düzenlenen, yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı kitlesel gösteriye ev sahipliği yaptı.

Filistinlilere destek gösterisi için cuma namazının ardından Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan gösteri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki En-Nahil Meydanı'na kadar uzandı.

Öte yandan İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe ve Zerka kentlerinde de benzer destek gösterileri düzenlendi.

Gösterilere katılanlar, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası toplumdan İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi.

Ürdün, yaklaşık bir haftadır Filistin ile dayanışma gösterilerine tanık oluyor. Eylemciler, Ürdün hükümetinden de işgal altındaki topraklarda yaşananlar karşısında "güçlü bir pozisyon" almasını talep ediyor.

– Hükümet: Gösteriler Filistin konusunda kararlı tutumu yansıtıyor

Ürdün Hükümet Sözcüsü Suheyr Dudeyn ise ülkenin resmi ajansı PETRA'da yayımlanan açıklamasında, söz konusu halk eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dudeyn, gösterilerin, kardeş Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik desteklerini, tarihi ve kararlı tutumlarını ifade ettiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü, içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tüm Ürdün'ün Filistinlilere yönelik desteği konusunda birlik olduğuna dikkati çekti.

– Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.