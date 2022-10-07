Üretici isyan etti: Her sene geri gidiyoruz, üretim bitti

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na dert yanan Amasyalı üretici, “Her sene mal 50 taneyse 40 taneye düşüyor, 30 taneye düşüyor. Her sene geri gidiyoruz, üretim bitti. Ben de bilirim götürüp faize yatırmayı parayı. Biz de saf değiliz yani, ‘faizi düşüreceğiz, faizi düşüreceğiz’ diye diye hoplattı gitti ekonomi” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya’nın Suluova ilçesine ziyarette bulundu. İlçe binasının açılışını yapan Davutoğlu, ardından vatandaşlarla sohbet etti. Davutoğlu ile karşılaşan üretici, artan maliyetlerden ve ekonomiden dert yandı.

“KÖYLÜ HİÇBİR ZAMAN SAF DEĞİL”

Üretici, şöyle konuştu:

* “Süt birliği, tarım bakanı konuşma yapıyor, 10 liraya maliyeti var üreticinin ekonomi bakanı da diyor ki ‘gıda enflasyonu yükselecek’… Cebinden mi ödeyeceksin sen bunu? Köylü hiçbir zaman saf değil… Şey değil ben de kur korumalıya götürür paramı yatırırım ama ben üretmek istiyorum. Dinen bana göre haram olarak görüyorum bunu (Kur korumalı mevduat). Ben üretmek istiyorum.

* Her sene mal 50 taneyse 40 taneye düşüyor, 30 taneye düşüyor. Her sene geri gidiyoruz üretim bitti. Ben de bilirim götürüp faize yatırmayı parayı. Biz de saf değiliz yani, ‘faizi düşüreceğiz, faizi düşüreceğiz’ diye diye hoplattı gitti ekonomi…

DAVUTOĞLU: BU İKTİDAR ÜRETİCİYİ HOR GÖRÜYOR, FAİZCİLERE ÇALIŞIYOR

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise üreticiye, “Faizi düşürdük diyerek faizin daniskasını yapıyorlar, üreticinin belini büküyorlar” diye yanıt verdi.

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Davutoğlu, “Bu iktidar üreticiyi hor görüyor, faizcilere çalışıyor. Gelecek Partisi bu çarpıklığa son vermek için geliyor” notunu düştü.

İlginizi Çekebilir Nureddin Nebati: Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak