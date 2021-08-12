Üretici: Suriye’den buğday aldılar, bizim ürün beş para etmiyor!

Denizli’nin Çivril ilçesinde buğday üreticisi, girdi maliyetlerinden şikayet ederek hükümetin buğdayı Suriye’den alması nedeniyle kendi ürettikleri buğdayın tarlada kaldığını, çiftçinin kaderine terk edildiğini söyledi. Üretici, “Bizim buğday beş para etmez oldu” dedi.

SELAMI AYDIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı Kocayaka köyünde hububat üreticileri ile buluştu. Yüksek girdi maliyetlerinden şikayet eden üretici, hükümetin buğdayı Suriye’den alması nedeniyle kendi ürettikleri buğdayın tarlada kaldığını, çiftçinin kaderine terk edildiğini söyledi. Bir üretici; “Biz daha buğdayı tarladan kaldırmadan Suriye’den buğday girişi başladı. Ne oldu bizim buğday? Beş para etmez oldu. Bizim buğdayımız tarladan kalkmadan Suriye’den ithal buğday gelmeye başladı. Bizim buğday üreticimiz hiçbir para kazanamadı” diye yakındı.

“BUĞDAYIN FİYATI MALİYETİN ALTINDA”

Yüksek girdi maliyetlerinden yakınan üretici ithal buğdayın kilo fiyatının kendi ürettikleri fiyatın da altında olduğunu ifade ederek; “Şu anda buğdayın kilosunun en az 3 lira olması lazım, çiftçinin zararını çıkarması için… Buğdayın kilosu şu anda 2.20 TL’den satılıyor şu an. Ben 2.20’ye sattığımda hiçbir kar elde edemem, hatta zarar ederim. Ben de diyorum ki Suriye’den ithal buğday alacağına öncelikle bizim mahsullerimizi al, bizim çiftçimin buğdayını al; kalmadığı zaman Suriye’den sonra alacaksan al. Bizim mahsul tarlada kaldı” diye konuştu.

“ÇİFTÇİ TÜCCARIN ELİNE BIRAKILDI”

Bir başka çiftçi ise, “Geçen yıl 15 liradan saman maliyetim var, bu sene 35 liraya zamlandı. Sorun büyük ama millet kendi haline gidiyor. Çoğu dert etmiyor” ifadelerini kullandı. CHP’nin üretici birlikleri kurulması yönünde daha önceden çözüm önerileri ve vaatleri olduğunu belirten Karaca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kapandığını, baş fiyat belirlenerek üreticiyi koruyan bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Karaca “Çiftçiyi kaderiyle baş başa bıraktılar. Çiftçiyi tüccarların eline bıraktılar” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Tarlası Afganlar tarafından ezilen Vanlı çiftçi feryat etti: Kardeşim buğday bırakmadılar, arpa bitti ya arpa!