Üreticiden açıklanan şeker pancarı alım fiyatına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 336 TL olan şeker pancarı alım fiyatını bu yıl 420 TL olarak açıkladı. Üretimin yüzde 30’unun karşılandığı Konyalı çiftçi ise maliyetler yüzde 80 artarken alım fiyatının yüzde 25 artmasına tepkili. Fiyatın üretimi yüzde 30 düşüreceği belirtiliyor.

Müslüm EVCİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir Cacabey Meydanı’nda “2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması” programında çiftçinin merakla beklediği şeker pancarı alım fiyatını açıkladı.

Erdoğan, “Şeker pancarının alım fiyatını geçen yıl ton başına 336 TL olarak belirlemiştik, bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır” dedi.

Türkiye’nin şeker pancarı üretiminin yüzde 30’unun karşılandığı Konya’da açıklanan şeker pancarı alım fiyatları üreticiyi memnun etmedi. Çiftçinin yüzde 70-80 oranında artan girdi maliyetlerine karşılık alım fiyatında yapılan yüzde 25’lik artışın üretimi düşüreceği vurgulandı.

‘ÜRETİMDE YÜZDE 30 DÜŞÜŞ KAÇINILMAZ’

Erdoğan, geçen yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını ileri sürerken, Konya Pancar ve Tarım Üreticileri Derneği (KONPADER) Başkanı Ahmet Bestil ise, geçen yıl açıklanan alım fiyatlarının bir önceki yıla göre sadece yüzde 12 artmasının çiftçide hayal kırıklığı yarattığını, bu yüzden pancar ekiminin azaldığını vurguladı.

“2020-2021 şeker pancarı alım fiyatı 300 liradan 330 liraya yükselmişti. Bu yüzde 12’lik artış çiftçide hayal kırıklığı yaratmıştı” diyen Bestil, “Bu sebeple bu yıl Konya’da şeker pancarı ekim alanlarında yüzde 20 bir azalma var” dedi.

Bu yıl bir de ciddi şekilde kuraklık yaşandığını, bunun da etkisiyle rekoltede en az yüzde 10’luk bir azalma beklediklerini kaydeden Bestil, “Bütün bunları topladığımızda bu yıl şeker pancarında yüzde 30’luk bir düşüş kaçınılmaz” diye konuştu.

EN AZ 600 TL OLMASI BEKLENİYORDU

Çiftçinin kullandığı taban gübresinin bir yıl içerisinde 2 bin 800 liradan 7 bin liraya yükseldiğini; üre gübresinin de 1700 liradan 4 bin 400 liraya çıktığının altını çizen Bestil, “Bunların yanında mazot, gübre ve tohum fiyatları da katlandı. Biz bu yüzden 2021 şeker pancarı alım fiyatının en az 600 TL olarak belirlenmesi gerektiğini defalarca dile getirdik” dedi.

“Geçen sene 5 kilogram pancara 1 kilogram üre gübresi alıyorduk” diyen Bestil, “Açıklanan taban fiyatına göre 10 kilo pancara 1 kilo gübre alacağız. Yani 5 kilo pancarımız ortadan kayboluyor. Bu taban fiyatı çiftçimizi üretimden uzaklaştırır. Bu yıl yüzde 30 olan düşüş önümüzdeki yıllarda çok daha ciddi seviyeler çıkar. Bunun da sonucunda vatandaşımız NBŞ ve glikoza mahkûm edilir” şeklinde konuştu.

‘FİYAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ’

Öte yandan, konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise, şunları söyledi: “Son bir yılda maliyetleri yüzde 80’e kadar artan üreticimize yüzde 25’lik bir artışı müjde gibi vermek çiftçimizle alay etmektir. İktidarın şeker pancarı alım fiyatını çiftçimizi zor durumda bırakmayacak şekilde yeniden gözden geçirmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz.”

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