Üreticiler isyan etti: Kendi tarlamıza girmek için 55 TL ödüyoruz

Üreticiler, Aksaray’da Ihlara sit alanlarında tarım arazisi ve bahçesi bulunanların bu alanlara girebilmek için ödemek zorunda kaldığı giriş ücretlerinden yakındı. Daha önce bakanlık tarafından kendilerine verilen ücretsiz giriş kartlarının iptal edilmesi nedeniyle kendi bağ ve bahçelerine girebilmek için kişi başına 55 TL ödemek zorunda kaldıklarını anlatan çiftçiler, bu konuda yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Aksaray’da Gülpınar ve Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara belde binalarının açılışlarını gerçekleştiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her iki belde teşkilatının açılış töreninde iktidarı tarım, ekonomi ve sosyal politikalar konusunda eleştirdi.

“İKTİDARIN TARIM POLİTİKASI İFLAS ETTİ”

Gürer, tarımda kendi kendine yeter ender ülkelerden biri olan Türkiye’nin, AKP iktidarının yanlış tarım politikaları nedeniyle, tamamen bir ithalat ülkesi haline geldiğini söyledi.

Tarımda artan girdi maliyetlerinin ise üreticiyi tarımdan kaçırdığına değinen Gürer, böyle giderse köy ve kasabalarda üretim yapacak çiftçi kalmayacağını, 1 milyon 500 bine yakın çiftçinin ise kredi borçlusu olduğunu anlattı.

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLER”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belde teşkilatlarının açılış törenlerine ekonomide yaşanan sorunlara da dikkat çekti. İşsizliğin hat safhaya ulaştığını, üniversite mezunlarının asgari ücretle iş bulabilmek için İŞKUR binaları önlerinde sıra beklediğini anlatan Ömer Fethi Gürer, temel tüketim ürünlerine gelen zamlar nedeniyle emeklinin, memurun, işçinin de dar gelirli kesimin hayat şartlarının her geçen gün biraz daha zorlaştığını vurguladı.

“EMEKLİ PAZARA GİTMEKTEN KORKMAMALI”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP iktidarında toplumun tüm kesimlerin refah içinde yaşayacağını belirterek, “Bugün pazara gitmeye korkan emekli, CHP iktidarında iyi bir yaşam koşuluna erecek. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri asgari ücrete eşitlenecek ve asgari ücret vergi dışı kalacak. Bizim iktidarımızda komşusu açken tok yatan olmayacak. Hakça ve adil paylaşım sağlanacak. Ne ezen ne de ezilen olacak” şeklinde konuştu.

“SİT ALANINDA TARIM ARAZİSİ OLAN ÇİFTÇİLER MAĞDURİYET YAŞIYOR”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer daha sonra çiftçilerle de bir araya geldi. Dert yanan üreticiler, Aksaray’da Ihlara sit alanlarında tarım arazisi ve bahçesi bulunanların bu alanlara girebilmek için ödemek zorunda kaldığı giriş ücretlerinden yakındı.

TARLAYA GİRİŞ 55 TL

Daha önce bakanlık tarafından kendilerine verilen ücretsiz giriş kartlarının iptal edilmesi nedeniyle kendi bağ ve bahçelerine girebilmek için kişi başına 55 TL ödemek zorunda kaldıklarını anlatan çiftçiler, bu konuda yaşadıkları mağduriyeti TBMM gündemine getirmesi konusunda CHP milletvekili Gürer’den destek istedi.

GÜRER: SORUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sit alanlarında tarım arazisi olan vatandaşlar için verilen ücretsiz giriş kartlarının yenilenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda yaşanan mağduriyetin ortadan kaldırılması noktasında gerekli girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Açılış törenlerine CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile birlikte Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, Gülağaç İlçe Başkanı Sait Uzun, Bor İlçe Başkanı Erdal Gevrekçi, Kadın kolları Genel Başkan Yardımcısı Cansu Bülbül, Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik, Saratlı Belediye Başkanı Zeki Türker, Niğde Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan ve partililer de katıldı.

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