Üreticilerden artan maliyetlere tepki: ‘Tarlamızı satıp borcumuzu ödeyeceğiz’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, hasadın bitmesine sayılı günler kala pamuk tarlalarında üreticilerle bir araya geldi. Barut’a artan maliyetlerden şikayet eden pamuk üreticisi Yaşar Ekiz, “Aldığımız gübre ve mazotun maliyetleri 4-5 kat arttı. Zarar ediyoruz. Motorumuzu, tarlamızı ve evimizi satıp borcumuzu ödemeye çalışacağız” diyerek dert yandı.

Mehmet SERBES

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Yüreğir Ovası’ndaki Çotlu Köyü’nde hasadın sürdüğü pamuk tarlalarında üreticilerle buluşarak çeşitli incelemeler yaptı. Çiftçilerin sorunları ve taleplerini dinleyen Barut, çözüm önerilerini paylaştı.

“ÇİFTÇİ HALİNDEN HİÇ MEMNUN DEĞİL”

Barut’a derdini anlatıp çözüm için seslerinin duyurulmasını isteyen pamuk üreticisi Yaşar Ekiz, şunları söyledi:

“Geçen sene sezon başında 12-13 liraya pamuk satmıştık, sezon sonuna doğru fiyat 25 liraya kadar çıkmıştı. Şu an pamuk fiyatları ise 15-16 lira. Çiftçi hiç memnun değil halinden. Aldığımız gübre ve mazotun maliyetleri 4-5 kat arttı. Zarar ediyoruz. Motorumuzu, tarlamızı ve evimizi satıp borcumuzu ödemeye çalışacağız.

Onun için devletimizden destek bekliyoruz, çiftçiye sahip çıkılmasını istiyoruz. Hasat bitiyor pamukta hala fiyat yok. Pamukta destek primleri 1 lira 10 kuruş ama en az 4-5 lira olması gerekiyor. Üreticiye sahip çıkmasını istiyoruz devletin.”

“PAMUKTAKİ YANGINI SÖNDÜRÜN”

Tarım ve Orman Bakanı’nın Hatay’da yaptığı açıklamalara değinen Ayhan Barut ise iktidarı adım atmaya çağırarak, şunları kaydetti:

“Hatay’da pamuk hasadına katılan Tarım Bakanı, ‘Pamukta uygulanan destekleri 271 liraya çıkardık dönüm başına, 3 kat arttırdık’ dedi. Bu desteğin adı mazot-gübre desteğidir. Bakan arkasından pamukta uygulanan yağlı tohumlar desteğini ise 1 lira 10 kuruştan 1 lira 65 kuruşa çıkmış gibi kabul ettiğini söyledi. Laf kalabalığı yapmayın, çiftçiyi kandırmayın, desteklemeleri birbirine karıştırmayın.

Derhal 1 lira 10 kuruşluk primi en az 2 lira seviyesine çıkartın. ‘Çiftçiyi kimseye ezdirmeyeceğiz’ diyen bakana ve iktidara ‘el insaf’ ve ‘el vicdan’ diyoruz. Pamuk hasadı bitmek üzere hala açıklanan bir taban fiyatı yok. Çiftçimiz 1 kilogram kütlü pamuğu 20 liraya mal ediyor. Eline en az 25 lira geçmesi gerekiyor.

Ancak şu an piyasada fiyat 15-16 lira seviyesinde. Bundan 2 ay önce 25 liraya gidiyordu. Ne oldu da pamukta fiyat düşüyor? Gelin pamuk üreticisinin feryadını duyun, pamuk üreticisi şu an perişan. Bir an önce pamukta taban fiyatını 25 lira olarak açıklayın. Pamuktaki yangını söndürün.”

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