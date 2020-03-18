Üreticilerden tahıl açıklaması: Panik yok, yeterince ürün var

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün sınırlarımıza ulaşmasının ardından vatandaşlar marketlere akın etti ve özellikle kuru gıda, tahıl ve bakliyat ürünlerini stokladı. Bazı marketlerde boş kuru gıda reyonlarının sosyal medyada yayılmasının ardından üreticilerden açıklama geldi. Rezervlerin ne durumda olduğunu ve stokların yeterli olup olmadığını sorduğumuz üreticiler, “Panik yok yeterince ürün var” dedi.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA: VATANDAŞLARIMIZ ENDİŞE ETMESİN

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da gıda stoku noktasında bir sorun yaşanmadığını belirten Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Vatandaşlarımız corona virüsü nedeniyle telaşlı bir şekilde marketlere akın ediyor ve stok yapıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Ülke olarak yeterli gıda stoku, gıda üretimi ve sağlık ürününe sahibiz. 2019 yılı Konya TÜİK verilerini incelediğimizde 150 bin dekar fasulye, 350 bin dekar nohut ve 165 bin dekar alanda mercimek ekildi.

Bu ekili alanlardan da 49 bin tonun üzerinde kuru fasulye, 46 bin tonun üzerinde nohut üretimi gerçekleşmiş. Şu an kuru fasulyenin yüzde 20’sinden fazlasını Konya’da üretiyoruz. Kuru fasulyenin yanında birçok tahıl ürününde Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyoruz. Vatandaşlarımız endişeye kapılmasın ve stok yapmasın. Gıda sanayimiz başta olmak üzere tüm alanlarda üretimlerimiz aksamadan devam etmektedir. Vatandaşlarımız sosyal medyada yapılan asılsız bazı paylaşımlara itibar etmeden devlet yetkililerimizin söylediği kurallara göre hareket etsin” sözlerini kullandı.

“FIRSATÇILARI ŞİKAYET EDİN”

Marketlerdeki haksız fiyat artışlarına ilişkin de uyarılarda bulunan Öztürk, “Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları fırsatçılara göz açtırmayacaktır. Fırsatçılara ve stokçulara karşı devletimiz gerekli önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımız da haksız fiyat artışı yapanları Ticaret Bakanlığı’mızın Alo 175 hattını arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikâyet edebilirler” dedi.

İsmail AKDUMAN

“KIRŞEHİR’DE AMBARLAR DOLU”

Türkiye’nin en önemli kuru bakliyat ve tahıl ambarlarından biri olan Kırşehir’de stokların yeterli olduğunu belirten Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, “Üretim ve elimizdeki stoklar yeterince var. Vatandaşın ve satıcıların bu anlamda endişe etmesine gerek yok” ifadelerini kullandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ de Türkiye genelinde ambarlarda uzun süre yetecek kadar malzeme olduğunu açıkladı.

“NOHUTUMUZ ÇOK, MERCİMEK KISITLI”

Purcu ”Üretim ve elimizdeki stoklar yeterince var. Vatandaşın ve satıcıların bu anlamda endişe etmesine gerek yok. Eğer böyle bir talep varsa ilimizden tedariki yapılabilir. Gerek toprak mahsülleri ofisimizde gerekse diğer satış noktalarımızda nohutumuz mevcut. Hiçbir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum.Mercimek biraz kısıtlı , son zamanlar da kırmızı mercimek ekimi de yapıldı ama bu alanda bir sıkıntı olabilir, yeşil mercimek de nohut da bol miktarda var. Buğday stoğumuzda yeterli miktarda bulunuyor. Yani şu an için bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“SONRAKİ EKİM ZAMANINA KADAR…”

Kırşehir’de ki kuru bakliyat ve tahıl stokunun büyük kısmı toprak mahsülleri ofisinde bulunuyor. TMO’dan alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde TMO depolarında toplam 190 bin ton nohut, 274 bin ton ise buğday stoku bulunuyor. Yetkililer stoklardaki ürünlerin bir sonraki ekim zamanına kadar yeterli olduğunu ve yoğun bir talep olsa bile bunu karşılanabileceğini açıkladı. Nohut ekiminin Mart-Nisan aylarında başlayacağını buğdayın da Ekim-Kasım aylarında ekileceğini belirten yetkililer arpanın ise hayvancılık sektöründe kullanıldığı için üreticinin elinde yeteri miktarda bulunduğu ve talep okursa ithal edileceğini belirtti.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ

“ELAZIĞ’DA STOK VE ÜRETİMDE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK”

Konu ile ilgili Sözcü’ye konuşan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, yoğun ilgi olsa da stoklarının yeterli olduğunun altını çizdi.

“Corona virüsü salgını sonrasında bakliyat ürünlerine yoğun bir ilgi oldu.” diyen Dumandağ şu ifadeleri kaydetti:

Normalde bir veya iki müşterisi olan kimi dükkanlarda şimdi ise sıraya giren müşteriler olduğunu görüyoruz. Tabi şuan corona virüsü salgınından dolayı milletimizde bir panik havası var sokağa çıkma yasağı olabilir düşüncesiyle bakliyatlar hücum ediliyor olsa da bakliyat konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Elazığ’da şuana kadar stok noktasında herhangi bir sıkıntı olduğunu duymadım. Zaten 2-3 ay sonra yeni mahsullerimizde çıkacak. Elazığ’da şuan fazla bir üretim yok bir tek bir kuru fasulye üretimimiz var ama şuanda sezon olmadığı için orada da bir üretim yok. Ancak şuan hangi toptancıya gitseniz nohuttan tutunda fasulyesine kadar bulabilirsiniz. Stok açısından şuanda şehrimizde olumsuzluk söz konusu değil.”